Экс-первой леди Кот-д'Ивуара грозит пожизненное заключение

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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Обвинители на процессе в Кот-д'Ивуаре потребовали приговорить бывшую первую леди страны Симону Гбагбо к пожизненному заключению по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечества.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в 2015 году Гбагбо была приговорена к 20 годам лишения свободы за "попытки подорвать безопасность государства" в ходе событий, которые привели к кризису 2010-2011 годов и гибели около 3 тысяч человек.

В ноябре 2012 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест бывшей первой леди по подозрению в причастности к убийствам, а также "другим антигуманным действиям и преследованиям на территории Кот-д'Ивуара в период с 16 декабря 2010 года по 12 апреля 2011 года". Однако в сентябре 2013 года власти Кот-д'Ивуара отказались выдать МУС Симону Гбагбо и сообщили, что намерены добиться рассмотрения ее дела в национальном суде.