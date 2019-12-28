Экс-министр информации Вьетнама получил пожизненный срок

Бывший министр информации и коммуникаций Вьетнама Нгуен Бак Шон (2011-2016 годы) приговорен к пожизненному тюремному заключению за взятки и злоупотребление должностными полномочиями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение принял Народный суд вьетнамской столицы, рассматривавший с 16 декабря резонансное дело о коррупции с участием двух бывших министров и экс-руководителей одного из крупнейших в стране операторов мобильной связи.

Помимо Нгуен Бак Шона, обвинительный приговор вынесен в отношении еще 13 человек, в том числе и его преемника на посту главы министерства информации и коммуникаций Чыонг Минь Туана (2016-2018 годы). Осужденные стали фигурантами нанесшего многомиллионный убыток государству коррупционного скандала с участием сотового оператора Mobifone и частного провайдера кабельного телевидения AVG.

Масштабное расследование в отношении компании Mobifone вьетнамские власти вели с начала 2018 года. Несколько лет назад сотовый оператор, нарушив регламент финансово-хозяйственной деятельности госкомпаний, приобрел 95% акций AVG и начал предоставлять услуги платного телевидения под своим брендом. Правоохранительным органам удалось установить, что сделка была проведена с многочисленными нарушениями, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 7 трлн донгов (свыше 300 млн. долларов).