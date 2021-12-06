Экс-госсоветника Мьянмы приговорили к четырем годам тюрьмы

Власти Мьянмы приговорили бывшего госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи к четырем годам тюремного заключения за разжигание разногласий среди армии и нарушение правил, связанных с профилактикой коронавируса.

Власти Мьянмы приговорили бывшего госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи к четырем годам тюремного заключения за разжигание разногласий среди армии и нарушение правил, связанных с профилактикой коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.

За каждый из этих двух пунктов обвинения Аун Сан Су Чжи получила по два года тюрьмы.

76-летняя Аун Сан Су Чжи находится под стражей с момента отстранения от власти прежнего правительства мьянманскими военными. Ей предъявили ряд обвинений, в частности в нарушении закона об импорте и экспорте, закона о ликвидации последствий стихийных бедствий, а также в коррупции.

1 февраля 2021 года мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которыми, как они утверждают, сопровождались прошедшие в ноябре 2020 года всеобщие парламентские выборы. С начала февраля в стране продолжаются акции протеста против смещения гражданского правительства.