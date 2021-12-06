О нас
Report Georgia
Аудио новости

Экс-госсоветника Мьянмы приговорили к четырем годам тюрьмы

Экс-госсоветника Мьянмы приговорили к четырем годам тюрьмы Власти Мьянмы приговорили бывшего госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи к четырем годам тюремного заключения за разжигание разногласий среди армии и нарушение правил, связанных с профилактикой коронавируса.
Другие страны
6 декабря 2021 г. 10:49
Экс-госсоветника Мьянмы приговорили к четырем годам тюрьмы

Власти Мьянмы приговорили бывшего госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи к четырем годам тюремного заключения за разжигание разногласий среди армии и нарушение правил, связанных с профилактикой коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.

За каждый из этих двух пунктов обвинения Аун Сан Су Чжи получила по два года тюрьмы.

76-летняя Аун Сан Су Чжи находится под стражей с момента отстранения от власти прежнего правительства мьянманскими военными. Ей предъявили ряд обвинений, в частности в нарушении закона об импорте и экспорте, закона о ликвидации последствий стихийных бедствий, а также в коррупции.

1 февраля 2021 года мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которыми, как они утверждают, сопровождались прошедшие в ноябре 2020 года всеобщие парламентские выборы. С начала февраля в стране продолжаются акции протеста против смещения гражданского правительства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Myanmar’s ousted leader Suu Kyi gets four-year jail term in trial

Самое важное

Армения предоставила Азербайджану минные карты других освобожденных от оккупации территорий
Армения предоставила Азербайджану минные карты других освобожденных от оккупации территорий
4 декабря 2021 г. 18:30
Азербайджан передал Армении 10 армянских военных
Азербайджан передал Армении 10 армянских военных
4 декабря 2021 г. 18:29
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
4 декабря 2021 г. 13:49
Погибшим при крушении вертолета военнослужащим предоставлен статус шехида
Погибшим при крушении вертолета военнослужащим предоставлен статус шехида
3 декабря 2021 г. 21:06
Список изменений в госбюджет Азербайджана на следующий год
Список изменений в госбюджет Азербайджана на следующий год
3 декабря 2021 г. 16:57
Азербайджан приобрел у Турции новый военный самолет
ФотоАзербайджан приобрел у Турции новый военный самолет
3 декабря 2021 г. 15:12
Обезврежен армянин, напавший на азербайджанского военнослужащего в Ходжавенде
Обезврежен армянин, напавший на азербайджанского военнослужащего в Ходжавенде
3 декабря 2021 г. 15:12
Премьер-министр прокомментировал рост цен
Премьер-министр прокомментировал рост цен
3 декабря 2021 г. 12:39
Ильхам Алиев принял президента Фонда этнического взаимопонимания США
Ильхам Алиев принял президента Фонда этнического взаимопонимания США
2 декабря 2021 г. 19:12
Глава МИД Азербайджана встретился с Энтони Блинкеном
Глава МИД Азербайджана встретился с Энтони Блинкеном
2 декабря 2021 г. 18:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi