Экс-главе МВД Италии грозит до 15 лет заключения

Маттео Сальвини, лидер итальянской правой партии “Лига Севера”, должен предстать перед судом по обвинению в похищении людей из-за его решения не допустить высадки в страну более 100 мигрантов в 2019 году

Маттео Сальвини, лидер итальянской правой партии “Лига Севера”, должен предстать перед судом по обвинению в похищении людей из-за его решения не допустить высадки в страну более 100 мигрантов в 2019 году.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, Сальвини, который в то время был министром внутренних дел, оставил мигрантов в море до тех пор, пока прокуратура не приказала захватить судно и эвакуировать людей на борту.

Судебный процесс начнется в Палермо 15 сентября.

Сальвини, известному своими жесткими антииммигрантскими взглядами, может грозить до 15 лет тюремного заключения, если он будет признан виновным.

"Я собираюсь предстать перед судом с высоко поднятой головой. Италия на первом месте, всегда", - написал Сальвини в Twitter сразу после решения. "Защита нашей страны - священный долг гражданина... - и за это меня судят".

За 14 месяцев пребывания на посту министра внутренних дел Сальвини запретил нескольким лодкам с мигрантами разгрузиться в Италии с целью остановить потоки мигрантов, и регулярно обвинял благотворительные организации, которые ими управляли, в поощрении контрабанды людей.