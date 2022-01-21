О нас
Report Georgia
Аудио новости

Экоактивисты провели акцию протеста на летном поле аэропорта под Парижем

Экоактивисты провели акцию протеста на летном поле аэропорта под Парижем Группа экоактивистов провела демонстрацию на летном поле аэропорта Ле-Бурже к северу от Парижа.
Другие страны
21 января 2022 г. 17:12
Экоактивисты провели акцию протеста на летном поле аэропорта под Парижем

Группа экоактивистов провела демонстрацию на летном поле аэропорта Ле-Бурже к северу от Парижа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу новостной портал Actu.

По его данным, в акции принимали участие около 70 активистов из движений Exctinction Rebellion France, Attac и Alternatiba.

Портал публикует видео, на котором видно, что активисты проникли на территорию перед ангарами с частными самолетами в белых защитных комбинезонах и масках, сломав секцию ограждения. Они расставили перед ангарами фигуры президента Франции Эмманюэля Макрона, персонажа с густыми седыми усами из настольной игры "Монополия", а также изображения животных, охваченных огнем.

Таким образом, активисты осуждают причастность миллионеров к загрязнению окружающей среды и глобальному потеплению, отмечает портал. Также они выражали протест против использования частных самолетов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ekoaktivistlər Paris yaxınlığında etiraz aksiyası keçiriblər
Версия на английском языке Environmental activists stage protest on airfield near Paris

Экслюзивные новости

В Азербайджане ужесточается наказание за насильственные действия
В Азербайджане ужесточается наказание за насильственные действия
21 января 2022 г. 18:30
В Азербайджане ужесточается наказание за психологическое насилие на бытовой почве
В Азербайджане ужесточается наказание за психологическое насилие на бытовой почве
21 января 2022 г. 18:15
В Азербайджане совершивших бытовое насилие будут арестовывать
В Азербайджане совершивших бытовое насилие будут арестовывать
21 января 2022 г. 18:02
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
21 января 2022 г. 15:14
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
21 января 2022 г. 14:56
Орфографический словарь азербайджанского языка будет переиздан
Орфографический словарь азербайджанского языка будет переиздан
21 января 2022 г. 12:00
Азербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоАзербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января - ФОТОРЕПОРТАЖ
20 января 2022 г. 13:42
Азербайджан рассчитывает и дальше выходить на европейский спотовый рынок газа 
Азербайджан рассчитывает и дальше выходить на европейский спотовый рынок газа 
19 января 2022 г. 17:51
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
В Азербайджане увеличилось количество медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer
19 января 2022 г. 15:33
Бечич: Важно создать предпосылки для полной либерализации визового режима между Азербайджаном и Черногорией
Бечич: Важно создать предпосылки для полной либерализации визового режима между Азербайджаном и Черногорией
19 января 2022 г. 15:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi