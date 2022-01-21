Экоактивисты провели акцию протеста на летном поле аэропорта под Парижем

Группа экоактивистов провела демонстрацию на летном поле аэропорта Ле-Бурже к северу от Парижа.

Группа экоактивистов провела демонстрацию на летном поле аэропорта Ле-Бурже к северу от Парижа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу новостной портал Actu.

По его данным, в акции принимали участие около 70 активистов из движений Exctinction Rebellion France, Attac и Alternatiba.

Портал публикует видео, на котором видно, что активисты проникли на территорию перед ангарами с частными самолетами в белых защитных комбинезонах и масках, сломав секцию ограждения. Они расставили перед ангарами фигуры президента Франции Эмманюэля Макрона, персонажа с густыми седыми усами из настольной игры "Монополия", а также изображения животных, охваченных огнем.

Таким образом, активисты осуждают причастность миллионеров к загрязнению окружающей среды и глобальному потеплению, отмечает портал. Также они выражали протест против использования частных самолетов.