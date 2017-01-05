В Египте арестованы четыре человека по подозрению в причастности к теракту

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Египетская полиция арестовала четырех человек в связи с терактом, произошедшим в Каире 11 декабря 2016 года.

Как передает Report, об этом сoобшил агентство ТАСС.

Отмечается, что задержанные также подозреваются в подготовке ряда других атак в стране. В настоящее время власти Египта продолжают поиски главного подозреваемого Мохаба Мустафа ас-Сейед Касем, также известного по кличке Доктор.

11 декабря мощный взрыв прогремел в церкви святого Петра на территории коптского соборного комплекса в каирском районе Аббасия. По официальным данным, погибли 26 человек, около 50 получили ранения.