​Египетский суд приговорил к смертной казни 11 человек

Баку. 9 Июня. REPORT.AZ/ Уголовный суд египетской столицы приговорил к смертной казни 11 обвиняемых по делу о трагедии на стадионе в Порт-Саиде на севере страны, приведшей к гибели 74 человек в 2012 году, еще 21 человек оправдан.

Как передает Report, один из приговоренных осужден заочно.

Остальные фигуранты получили различные сроки заключения. В частности, бывший глава сил безопасности города получил пять лет тюрьмы.

Отметим, что это резонансное дело продолжается уже не первый год. В апреле по итогам повторного процесса более чем над 70 обвиняемыми главные подозреваемые в провокации насилия, приведшего к гибели людей, были приговорены к смертной казни, и бумаги на них передали на рассмотрение верховного муфтия страны. В отношении еще 63 подозреваемых, в число которых входили девять представителей силовых структур города высшего звена, суд должен был вынести решение позднее.