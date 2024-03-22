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ЕC увеличит свои расходы на оборону

ЕC увеличит свои расходы на оборону Страны ЕС решили увеличить свои расходы на оборону и поручили Еврокомиссии представить соответствующий отчет к июню 2024 года.
Другие страны
22 марта 2024 г. 06:56
ЕC увеличит свои расходы на оборону

Страны ЕС решили увеличить свои расходы на оборону и поручили Еврокомиссии представить соответствующий отчет к июню 2024 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в документе, принятом по итогам встречи глав государств и правительств стран — членов ЕС.

"Повышение оборонной готовности потребует дополнительных усилий от государств-членов, в частности существенно увеличить расходы на оборону, вместе инвестировать эффективнее и быстрее", — говорится в документе.

Европейский совет поручил Совету ЕС и Еврокомиссии изучить возможные варианты мобилизации финансирования и представить доклад об этом к июню.

Европейскому инвестиционному банку придется усовершенствовать свою политику кредитования оборонной промышленности ЕС.

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