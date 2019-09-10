Борис Джонсон считает возможной сделку с ЕС, но не исключает "жесткого" Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность, что Лондон может улучшить нынешнее соглашение с Брюсселем, и королевство покинет Евросоюз в установленный срок, до 31 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, он не исключил возможности Brexit без сделки.

"Многие хотят, чтобы это дело было завершено, как британцы, так и люди в Брюсселе и наши друзья и партнеры в ЕС. Это длится уже три месяца. Мы работаем очень напряженно над тем, чтобы достичь сделки, я думаю, что мы достигнем сделки, но если это будет абсолютно необходимо, мы покинем ЕС без сделки", - сказал британский премьер во вторник в прямом эфире телеканала Sky News.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако, депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклоняли проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Борис Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с требованиями Лондона.

Палата общин добилась принятия закона, согласно которому правительство обязано запросить у Брюсселя трехмесячной отсрочки Brexit, если к 19 октября сторонам не удастся согласовать улучшенную сделку.