Джонсон попросил ЕС отложить Brexit до 2020 года - ОБНОВЛЕНО

Премьер Великобритании Борис Джонсон попросил Евросоюз отложить Brexit до конца дня 31 января 2020 года, говорится в письме главы кабинета министров главе Евросовета Дональду Туску, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Пишу, чтобы уведомить Евросовет о том, что Британия запрашивает дальнейший перенос (сроков Brexit)... Соединенное Королевство предлагает продлить этот период до 23.00 (местного времени) 31 января 2020 года. Если стороны смогут ратифицировать соглашение (о выходе из ЕС) до этой даты, то срок переноса Brexit завершится раньше. Искренне ваш, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

При этом на доступной электронной фотокопии отсутствует личная подпись премьера.

Письмо начинается словами о том, что парламент обязал премьера обратиться к ЕС с просьбой перенести Brexit.

Ранее британские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщали, что Джонсон направил Туску три письма: один в виде не подписанного лично описания принятого парламентом закона о продлении сроков Brexit, второе - собственный комментарий о том, что он выступает против задержек и хотел бы вывести страну из Евросоюза 31 октября, и третье - комментарий постпреда Британии при ЕС Тима Барроу.

Теперь решение о сроках Brexit предстоит принять Евросоюзу. Ранее планировалось, что Британия покинет ЕС 31 октября.

***18:54

Позиция правительства Великобритании не изменилась, страна покинет Евросоюз до 31 октября. Об этом заявил, выступая в субботу в Палате общин британского парламента, премьер-министр Борис Джонсон после того, как депутаты приняли поправку об отсрочке "развода" с ЕС, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я по-прежнему убежден в том, что лучшим вариантом для Соединенного Королевства и всей Европы является Brexit на условиях новой сделки, осуществленный 31 октября", - сказал он. "К сожалению, парламент по сути не воспользовался возможностью провести сегодня голосование по существу [сделки с ЕС], поскольку теперь оно потеряло какой-либо смысл", - сказал Джонсон, подчеркнув, что не сломлен таким результатом.

"Предваряя вопросы оппозиции, скажу, что я не буду обсуждать с ЕС возможность отсрочки, и закон не обязывает меня это делать", - сказал он. Тем не менее, согласно принятому в прошлом месяце закону, Джонсон должен запросить отсрочку у Брюсселя, если к 19 октября парламент не даст сделке "зеленый" свет. На настоящий момент неясно, каким образом британский премьер сможет обойти это требование закона.

В субботу Палата общин приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit. За предложение, внесенное бывшим депутатом от правящей Консервативной партии Оливером Летвином, проголосовали 322 законодателей нижней палаты парламента, против - 306 депутатов. Эта поправка к предложению правительства одобрить сделку с ЕС, о достижении которой было объявлено 17 октября, сделала бессмысленным голосование по соглашению с Евросоюзом, намеченное на вечер субботы. Ее текст предполагает, что сделка с ЕС не будет утверждена парламентариями до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для "развода" с европейским сообществом.