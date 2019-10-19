Джонсон намерен достичь сделки о свободной торговле с ЕС в случае Brexit

Правительство Великобритании намерено достичь соглашения о свободной торговле с ЕС до конца 2020 года в случае выхода страны из Евросоюза 31 октября.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон в ходе дебатов в парламенте.

Он отметил, что переговоры по торговой сделке с ЕС станут очередным этапом в процессе Brexit.

"Достичь соглашения о свободной торговле до конца следующего года – это наша цель", - подтвердил свои намерения Б.Джонсон.