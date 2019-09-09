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Джонсон: Великобритания покинет ЕС 31 октября, несмотря на сопротивление парламента

Джонсон: Британия покинет ЕС 31 октября
​Великобритания выйдет из состава ЕС не позднее 31 октября, несмотря на попытки британского парламента добиться новой отсрочки Brexit

Великобритания выйдет из состава ЕС не позднее 31 октября, несмотря на попытки британского парламента добиться новой отсрочки Brexit.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в ходе совместной пресс-конференции в Дублине со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром.

"Как понимают везде в ЕС, включая Дублин, посвященные Brexit переговоры и дискуссии продолжаются уже слишком долго. Там хотят закрыть этот вопрос, и я хочу того же. Мы выйдем из ЕС 31 октября, и я уверен, что парламентарии поймут, что это мудрое решение, основанное на уважении результатов демократического референдума. Меня совершенно не пугает то, что может произойти в парламенте, так как я считаю, что британский народ хочет, чтобы мы заключили сделку с ЕС и покинули сообщество 31 октября", - сказал Б.Джонсон, добавив, что верит "в возможность добиться сделки к 18 октября".

Л.Варадкар также заявил, что сделка между Лондоном и Брюсселем по-прежнему достижима, хотя это и является крайне сложной задачей. Глава ирландского правительства подчеркнул, что готов выслушать любые предложения Джонсона, однако настаивает на применении режима "бэкстоп", который призван не допустить появления жесткой границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией после Brexit. 

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