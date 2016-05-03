​Джон Керри: Больницу в Алеппо обстреляли с территории, контролируемой оппозицией

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Ракетный обстрел больницы в районе Алеппо во вторник шел с территории, контролируемой оппозицией.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Джон Керри.

"Район вокруг Алеппо — провинция Идлиб, Латакия, столкнулись с наибольшим количеством насилия… это включает сегодняшнее нападение на больницу аль-Дабид", — сказал Керри журналистам в Вашингтоне.

"Сегодняшнее нападение на больницу — это, похоже, ракеты, которые прилетели из района, занимаемого оппозицией, и мы пытаемся выяснить в точности, какой именно (оппозицией). Нет оправдания этому ужасному насилию, направленному на гражданских лиц, медицинские объекты или "скорую помощь" вне зависимости от того, кто это сделал", — сказал Керри.