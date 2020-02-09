Джеки Чан вознаградит создателя лекарства от коронавируса

Китайский актер Джеки Чан пообещал миллион юаней тому, кто создаст лекарство от нового типа коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Strait Times.

Он готов вознаградить того, кто разработает антидот, вне зависимости, будет ли создателем лекарства отдельное физическое лицо или организация. Также актер возложил надежду на то, что его намерения не будут неверно истолкованы.

В воскресенье стало известно, что число жертв нового коронавируса за месяц с небольшим превысило общее число погибших за всю эпидемию атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов и достигло 881 человек. Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.