​Число жертв коронавируса в Китае выросло до 803

Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 780 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает региональный комитет здравоохранения.

В заявлении говорится, что число заразившихся в провинции составило 27,1 тысяч человек. Из больниц было выписано свыше 1,4 тысячи пациентов.

За сутки в городе Ухань зарегистрировано 1379 новых случаев заражения, в целом в провинции - 2147 новых случаев.

Таким образом, как сообщает "Agency France Presse" общее число умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в Китае выросло до 803.