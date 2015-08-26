​ Двое военнослужащих НАТО убиты в Афганистане

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Двое военнослужащих НАТО убиты в среду на юге Афганистана людьми в форме афганских военных, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

НАТО с 1 января этого года проводит новую военную миссию в Афганистане под кодовым названием "Решительная поддержка", которая предусматривает подготовку и оказание помощи афганским силам безопасности, без участия в боевых операциях. В настоящий момент на территории республики находится контингент численностью до 13 тыс. военнослужащих.