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    ​ Двое военнослужащих НАТО убиты в Афганистане

    С 1 января альянс проводит военную миссию в Афганистане под кодовым названием Решительная поддержка

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Двое военнослужащих НАТО убиты в среду на юге Афганистана людьми в форме афганских военных, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    НАТО с 1 января этого года проводит новую военную миссию в Афганистане под кодовым названием "Решительная поддержка", которая предусматривает подготовку и оказание помощи афганским силам безопасности, без участия в боевых операциях. В настоящий момент на территории республики находится контингент численностью до 13 тыс. военнослужащих.

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