​Двое граждан России похищены в Судане

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Неизвестные похитили двоих граждан России в Центральном Дарфуре.
Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора этого региона Судана.
"Вооруженные неизвестные похитили двух граждан России, когда они перемещались без сопровождения", - цитирует РИА Новости губернатора Дарфура Джаафара Абдель Хакама.
Российское посольство в Судане информацию о похищении подтверждает, сообщает ТАСС.
Похищенные являлись сотрудниками некоей авикомпании и работали по контракту на миссию ООН в Судане, сообщил представитель совместной миссии ООН и Африканского Союза.
Похищение произошло 29 января.
News DepartmentАвтор новости
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