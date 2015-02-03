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    ​Двое граждан России похищены в Судане

    Похищенные работали по контракту на миссию ООН в Судане

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Неизвестные похитили двоих граждан России в Центральном Дарфуре.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора этого региона Судана.

    "Вооруженные неизвестные похитили двух граждан России, когда они перемещались без сопровождения", - цитирует РИА Новости губернатора Дарфура Джаафара Абдель Хакама.

    Российское посольство в Судане информацию о похищении подтверждает, сообщает ТАСС.

    Похищенные являлись сотрудниками некоей авикомпании и работали по контракту на миссию ООН в Судане, сообщил представитель совместной миссии ООН и Африканского Союза.

    Похищение произошло 29 января.

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