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Две ведущие партии Европарламента впервые потеряли большинство

Две ведущие партии Европарламента впервые потеряли большинство

Две ведущие партии Европарламента впервые потеряли большинство. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют  предварительные итоги выборов в ЕП.

Европейская народная партия и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» сохранили первое и второе места.

Как отмечается, партии впервые в истории потеряли совместное большинство мандатов.

При этом ЕНП получила 178 мандатов, а ПАСТ досталось 152 места.

Тройку лидеров замыкает «Альянс либералов и демократов за Европу», которые получил 108 мест в Европарламенте.

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