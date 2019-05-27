Две ведущие партии Европарламента впервые потеряли большинство. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют предварительные итоги выборов в ЕП.

Европейская народная партия и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» сохранили первое и второе места.

Как отмечается, партии впервые в истории потеряли совместное большинство мандатов.

При этом ЕНП получила 178 мандатов, а ПАСТ досталось 152 места.

Тройку лидеров замыкает «Альянс либералов и демократов за Европу», которые получил 108 мест в Европарламенте.