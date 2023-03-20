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Две трети французов выступают за отставку Кабмина из-за пенсионной реформы

Две трети французов выступают за отставку Кабмина из-за пенсионной реформы Две трети граждан Франции выступают в поддержку вотума недоверия правительству Элизабет Борн за одобрение пенсионной реформы в обход голосования в парламенте.
Другие страны
20 марта 2023 г. 14:04
Две трети французов выступают за отставку Кабмина из-за пенсионной реформы

Две трети граждан Франции выступают в поддержку вотума недоверия правительству Элизабет Борн за одобрение пенсионной реформы в обход голосования в парламенте.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на опрос Elabe.

В поддержку вотума недоверия выступают 68% опрошенных. При этом среди тех, кто голосовал за действующего президента Франции Эмманюэля Макрона в 2022 году, этой позиции придерживается 51% избирателей. В опросе участвовали свыше тысячи человек.

20 марта Национальное собрание (нижняя палата парламента Франции) рассмотрит два запроса о голосовании по вопросу доверия правительству. Один из них подан "Национальным объединением" Марин Ле Пен, а второй - независимой парламентской группой Liot. Для вынесения вотума недоверия необходимо 287 голосов.

Правительство Франции одобрило пенсионную реформу в обход парламента 16 марта. Инициатором такого решения называют президента Франции. Рейтинг Макрона на фоне пенсионной реформы упал до самого низкого уровня за четыре года.

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Версия на азербайджанском языке Fransızların üçdə iki hissəsi pensiya islahatına görə Nazirlər Kabinetinin istefasına tərəfdardır

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