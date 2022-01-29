Две крупные партии Сербии отказались идти на выборы единым списком

Две наиболее крупные партии Сербии - правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александара Вучича и Социалистическая партия Сербии (СПС) спикера национального парламента республики Ивицы Дачича - приняли решение выйти на выборы 3 апреля отде

Две наиболее крупные партии Сербии - правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александара Вучича и Социалистическая партия Сербии (СПС) спикера национального парламента республики Ивицы Дачича - приняли решение выйти на выборы 3 апреля отдельными списками.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в субботу журналистам Александар Вучич и Ивица Дачич.

"Мы приняли решение выйти на выборы с отдельными списками, потому что считаем, что это даст максимальный результат и привлечет большее число граждан голосовать за лучшее для нашей страны. Это наше совместное решение", - заявил Вучич, отметив, что после выборов взаимодействие партий продолжится.

В свою очередь Дачич подтвердил это решение, добавив, что его партия поддержит кандидатуру Вучича на пост президента: "Мы очень позитивно оцениваем 10 лет нашего сотрудничества, гордимся результатами, которые изменили Сербию. Ранее мы договаривались о едином кандидате в президенты. Что касается выборов президента, если Александар Вучич - кандидат в президенты от СПП, то в этом случае он снова будет нашим единым кандидатом в президенты".

3 сентября 2021 года Вучич заявлял, что партии будут готовы продолжить сотрудничество в период после выборов.

Очередные президентские, а также внеочередные парламентские выборы и внеочередные выборы в горсовет Белграда пройдут в один день 3 апреля 2022 года.

На прошлых выборах, которые состоялись 21 июня 2020 года, СПП победила с результатом 60,65% и получила 188 мест в парламенте.