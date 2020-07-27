Два человека погибли в столкновениях в Багдаде

Два человека погибли, 15 получили ранения в иракской столице Багдаде в ходе столкновений демонстрантов с сотрудниками служб безопасности.

Два человека погибли, 15 получили ранения в иракской столице Багдаде в ходе столкновений демонстрантов с сотрудниками служб безопасности.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в понедельник Комиссия по правам человека в Ираке.

Столкновения вспыхнули накануне в центре Багдада на площади Тахрир, которую заняли демонстранты, требующие улучшения условий жизни и борьбы с коррупцией.

"Столкновения с использованием боевых патронов, резиновых пуль и слезоточивого газа привели к гибели двоих демонстрантов, еще 11 получили ранения, в том числе тяжелые. Пострадали также четверо сотрудников служб безопасности", - говорится в заявлении комиссии.

По данным правозащитников, сожжено восемь палаток демонстрантов, занявших площадь.

Премьер-министр Мустафа аль-Каземи распорядился немедленно расследовать произошедшее.