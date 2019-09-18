Два человека погибли, девять получили ранения в результате двух терактов в Афганистане

Двое полицейских погибли и двое других получили ранения в результате теракта утром в южной афганской провинции Гильменд, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Взрывное устройство было заложено в машину командующего силами полиции района Вашир, сам он был ранен при взрыве.

Гильменд считается одной из наиболее неспокойных провинций Афганистана, где активно действует движение "Талибан".

В тот же день, по сообщениям местных СМИ, четверо боевиков напали на центр выдачи удостоверений личности в городе Джелалабаде, административном центре восточной афганской провинции Нангархар.

Нападению предшествовал взрыв у входа в административное учреждение, который совершил террорист-смертник. Афганские военные вступили в перестрелку с боевиками.

По данным местных властей, по меньшей мере, семь человек получили ранения и были доставлены в госпиталь.

Никто пока не взял на себя ответственность за эти теракты.