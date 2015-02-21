​Пожар в дубайском небоскребе потушен - ОБНОВЛЕНО

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Пожар, который вспыхнул в жилом небоскребе "Факел" (The Torch), расположенном в крупнейшем городе ОАЭ Дубае, был потушен за 3 часа, сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

В управлении по делам гражданской обороны Дубая заявили, что погибших и пострадавших нет. Жильцы небоскреба, а также двух соседних башен были эвакуированы. Все дороги, ведущие к зданию, перекрыла полиция.

О причинах возгорания пока не сообщается. В правоохранительных органах отметили, что пламя распространилось на 20 этажей из-за сильного ветра.

Первоначальная версия опубликована в 04:40

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В ночь на субботу в одном из высочайших жилых небоскребов мира - 79-этажном здании под названием "Факел" в Дубае - произошел сильный пожар, сообщает Report со ссылкой на "Би-би-си".

Сперва пламя показалось на высоте 50-го этажа, затем из-за ветра огонь распространилось по стенам на расстояние свыше 300 метров.

Информация о жертвах пока не поступала. Известно, что из небоскреба были эвакуированы тысячи жильцов. Очевидцы назвали объятое огнем здание "тонущим "Титаником"".

Небоскреб "Факел" был построен в 2011 году.