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    Досрочные выборы президента России стартовали в США

    Денвер стал первым из американских городов, в которых для российских избирателей открыл свои двери участок для досрочного волеизъявления

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В городе Денвер в штате Колорадо в Соединённых Штатах открылся избирательный участок, на котором граждане РФ получили возможность досрочно проголосовать на выборах главы российского государства, которые состоятся в России 18 марта 2018 года.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Генеральный консул России в Хьюстоне Александр Писарев 

     Денвер стал первым из американских городов, в которых для российских избирателей открыл свои двери участок для досрочного волеизъявления. Как ожидается, на данном участке смогут проголосовать приблизительно 1,5 тысячи россиян. 

    У россиян будет возможность проголосовать в 19 американских городах.

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