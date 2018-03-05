Досрочные выборы президента России стартовали в США

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В городе Денвер в штате Колорадо в Соединённых Штатах открылся избирательный участок, на котором граждане РФ получили возможность досрочно проголосовать на выборах главы российского государства, которые состоятся в России 18 марта 2018 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Генеральный консул России в Хьюстоне Александр Писарев

Денвер стал первым из американских городов, в которых для российских избирателей открыл свои двери участок для досрочного волеизъявления. Как ожидается, на данном участке смогут проголосовать приблизительно 1,5 тысячи россиян.

У россиян будет возможность проголосовать в 19 американских городах.

