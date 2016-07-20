Дональд Трамп утвержден кандидатом в президенты США от Республиканской партии

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Миллиардер Дональд Трамп официально утвержден кандидатом от Республиканской партии на пост президента США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение приняли во вторник делегаты проходящего в Кливленде (штат Огайо) национального партийного съезда.

Голосование делегатов от всех 50 штатов, пяти заморских территорий США и столичного федерального округа Колумбия по кандидатуре Трампа началось во вторник после 17:30 по местному времени и продолжается до сих пор в алфавитном порядке. По правилам партии, для выдвижения бизнесмена на пост президента требовалось простое большинство голосов (1237 делегатов из 2472 возможных).

Оно было набрано спустя час с небольшим после начала голосования.