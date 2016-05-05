Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп считает, что у него сложатся хорошие отношения с российским лидером.

Как передает Report, в интервью телеканалу CNN политик заявил, что в случае своего избрания на высший пост отношения с Владимиром Путиным начнутся на позитивной отметке.

Комментируя инцидент с перехватом российскими самолетами эсминца и разведчика, Трамп заявил, что, занимая пост главы государства, он бы позвонил Путину с просьбой "больше так не делать". При этом ранее он предлагал сбивать российские истребители, которые опасно сближаются с самолетами США.

При этом миллиардер отказался отвечать на вопрос, разговаривал ли он когда-нибудь с президентом России, но вспомнил, что Путин в своей речи назвал Трампа "гением".