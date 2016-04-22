Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США Дональд Трамп решил изменить свой имидж. Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявил старший помощник кандидата в президенты США Дональда Трампа Пол Манафорт на частном брифинге за закрытыми дверьми.

Он заверил, что скоро партийные лидеры увидят другого Трампа.

"Вы увидите более глубокого человека, настоящую личность. Вы увидите по-настоящему другого парня", — заверил республиканских лидеров помощник Трампа, отметив, что "негатив сойдет" и "картина вскоре поменяется".

20 апреля в интервью The Wall Street Journal Трамп говорил, что намерен существенно изменить свою предвыборную кампанию и направить ее в более традиционное русло. По словам кандидата в президенты США, он намерен больше внимания уделять внешней политике.

