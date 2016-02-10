Дональд Трамп и Берни Сандерс побеждают на праймериз в Нью-Гэмпшире

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ На прошедших первичных выборах (праймериз) в американском штате Нью-Гэмпшир у демократов и республиканцев сменились лидеры. Как сообщает Report cо ссылкой на СNN, у республиканцев победу одержал миллиардер Дональд Трамп. У демократов Берни Сандерс обогнал Хиллари Клинтон

По результатам подсчета свыше 80% голосов выборщиков на праймериз демократов Барни Сандерс набирает 60% голосов. За Хиллари Клинтон проголосовали 38%.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон поздравила с победой на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир Берни Сандерса, тем самым признав свое поражение.

Кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу отдали предпочтение 35% избирателей. На втором месте - губернатор штата Огайо Джон Кейсик (16%). Сенатор от Техаса Тед Круз набирает 11%.

Первичные выборы в Нью-Гэмпшире стали вторыми. Ранее они прошли в штате Айова. Тогда среди кандидатов-республиканцев победу одержал Тед Круз (27,65%), у Дональда Трампа было 24,31%. У демократов сложился паритет. Хиллари Клинтон получила 49,86% голосов, Берни Сандерс - 49,57%.