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    Дональд Трамп и Берни Сандерс побеждают на праймериз в Нью-Гэмпшире

    Первичные выборы в Нью-Гэмпшире стали вторыми, ранее они прошли в штате Айова

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ На прошедших первичных выборах (праймериз) в американском штате Нью-Гэмпшир у демократов и республиканцев сменились лидеры. Как сообщает Report cо ссылкой на СNN, у республиканцев победу одержал миллиардер Дональд Трамп. У демократов Берни Сандерс обогнал Хиллари Клинтон

    По результатам подсчета свыше 80% голосов выборщиков на праймериз демократов Барни Сандерс набирает 60% голосов. За Хиллари Клинтон проголосовали 38%.

    Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон поздравила с победой на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир Берни Сандерса, тем самым признав свое поражение.

    Кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу отдали  предпочтение 35% избирателей. На втором месте - губернатор штата Огайо Джон Кейсик (16%). Сенатор от Техаса Тед Круз набирает 11%.

    Первичные выборы в Нью-Гэмпшире стали вторыми. Ранее  они прошли в штате Айова. Тогда среди кандидатов-республиканцев победу одержал Тед Круз (27,65%), у Дональда Трампа было 24,31%. У демократов сложился паритет. Хиллари Клинтон получила 49,86% голосов, Берни Сандерс - 49,57%.

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