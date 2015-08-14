Дональд Трамп готов встретиться с Путиным

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«Я бы встретился с ним», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News в ответ на напоминание ведущего о том, что российского лидера ждут через несколько недель в Нью-Йорке на заседании Генассамблеи ООН.

Миллиардер Дональд Трамп является лидером президентской гонки среди кандидатов-республиканцев.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что возможный приезд Путина в Нью-Йорк для участия в заседании Генассамблеи ООН все еще прорабатывается, информирует Report со ссылкой на «Газета.Ru».