Доклад: Талибы открыто действуют на 70% территории Афганистана

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Боевики радикального движения "Талибан" открыто действуют на 70% территории Афганистана.

Как сообщает Report со ссылкой на CA-News, об этом свидетельствуют результаты исследования Би-би-си.

Согласно ее данным, талибы полностью контролируют 14 районов страны и проявляют регулярную активность, совершая от одного теракта в течение трех месяцев до двух в течение недели - еще в 263 районах. Большинство терактов осуществляется на территории восточной провинции Нангархар. Еще 122 района находятся под контролем правительства, однако также подвергаются атакам боевиков.

Издание отмечает, что уровень напряженности в регионе повысился после 2014 года, когда Международные силы по содействию безопасности в Афганистане прекратили свою деятельность на территории страны.

Результаты исследования также показывают, что около 15 миллионов человек - половина населения Афганистана живет в районах, которые либо контролируются талибами, либо там, где талибы открыто присутствуют и регулярно проводят атаки.