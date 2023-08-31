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Дипломаты ЕС провели переговоры в столице Габона

Дипломаты ЕС провели переговоры в столице Габона Европейские дипломаты провели переговоры в столице Габона после захвата военными власти в стране.
Другие страны
31 августа 2023 г. 10:45
Дипломаты ЕС провели переговоры в столице Габона

Европейские дипломаты провели переговоры в столице Габона после захвата военными власти в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

По их информации, несколько европейских дипломатов провели накануне переговоры в Либревиле в связи с видеообращением арестованного президента страны Али бен Бонго Ондимбы с призывом к Западу о помощи. Брюссель пока не принял никаких решений касательно возможной эвакуации граждан ЕС на фоне происходящего в Габоне, уточняет издание.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что переворот в Габоне стал неожиданностью для лидеров стран Евросоюза. По его словам, участники сообщества будут реагировать на события в Габоне таким же образом, как и на события в Нигере, в том числе и в вопросах помощи европейским гражданам, находящимся в африканской стране.

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