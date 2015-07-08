Дилма Русеф заявила о непричастности к коррупции в Petrobras

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/Президент Бразилии Дилма Русеф заявила, что непричастна к громкому коррупционному скандалу вокруг государственной нефтяной компании Petrobras, совет директоров которой она возглавляла семь лет.

В интервью бразильским СМИ Русеф призвала тех, кто обвиняет ее в коррупции, найти конкретные свидетельства, которые могли бы привести к ее отставке. Она отметила, что не поддастся на запугивание и шантаж, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

По делу о коррупции в Petrobras уже проходят около 150 человек, включая высокопоставленных политиков, которых подозревают в получении "откатов" за подписание контрактов.

Дилма Русеф возглавляла совет директоров Petrobras с 2003 по 2010 год.