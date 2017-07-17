Девять человек пострадали при задымлении в метро в Нью-Йорке

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Девять человек пострадали в нью-йоркском метро в результате задымления в понедельник утром.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета New York Post.

По данным департамента пожарной охраны Нью-Йорка, пожар начался в северной части округа Манхэттен, дым спустился в метро, в результате было принято решение приостановить движение поездов.

В момент отключения электроэнергии в тоннеле находился поезд, пассажиры были вынуждены провести около часа в задымленном пространстве.

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы с легкими повреждениями дыхательных путей, их жизням ничего не угрожает.