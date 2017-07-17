 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Девять человек пострадали при задымлении в метро в Нью-Йорке

    Пострадавшие госпитализированы с легкими повреждениями дыхательных путей

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Девять человек пострадали в нью-йоркском метро в результате задымления в понедельник утром.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета New York Post.

    По данным департамента пожарной охраны Нью-Йорка, пожар начался в северной части округа Манхэттен, дым спустился в метро, в результате было принято решение приостановить движение поездов.

    В момент отключения электроэнергии в тоннеле находился поезд, пассажиры были вынуждены провести около часа в задымленном пространстве.

    Отмечается, что пострадавшие госпитализированы с легкими повреждениями дыхательных путей, их жизням ничего не угрожает.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi