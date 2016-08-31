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    Девять человек погибли в Японии в доме престарелых из- за тайфуна "Лайонрок"

    Нкануне тайфун Лайонрок привел к отмене более 110 внутренних авиарейсов

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Тела девяти пенсионеров были найдены в доме престарелых в японском городе Иваидзуми (префектура Иватэ), который оказался затопленным из-за разлива рек, вызванного тайфуном "Лайонрок".

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообшили в полиции префектуры.

    Причина смерти постояльцев дома престарелых на данный момент не указывается. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

    Ранее также сообщалось об одной погибшей пожилой женщине в соседнем городе Кудзи, который также оказался затоплен в результате удара стихии. 

    Нкануне тайфун "Лайонрок" привел к отмене более 110 внутренних авиарейсов, отмене занятий в сотнях школ и массовой эвакуации местного населения.

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