 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Число жертв тройного теракта в Нигерии превысило 30 человек - ОБНОВЛЕНО

    Ответственность за теракт пока никто на себя не взял

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Не менее 33 человек погибли в результате тройного теракта в городе Майдугури на северо-востоке Нигерии, сообщает Report со ссылкой на агентство Рейтер.

    Один из взрывов прогремел в субботу днем на городском рынке, затем поступили сообщения еще о двух взрывах поблизости. Ранее сообщалось о гибели 10 человек. 

    "Три взрыва унесли жизни по меньшей мере 33 человек", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на очевидцев.

    Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.


    Первоначальная версия опубликована в 16:11

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере десять человек погибли при взрыве в городе Майдугури на северо-востоке Нигерии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    "Взрыв прогремел на городском рынке, погибли как минимум 10 человек", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на очевидцев.

    Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi