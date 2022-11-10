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Депутаты парламента Ливана не смогли избрать главу республики

Депутаты парламента Ливана не смогли избрать главу республики Голосование в Палате депутатов Ливана в четверг не привело к избранию нового главы республики
Другие страны
10 ноября 2022 г. 14:35
Депутаты парламента Ливана не смогли избрать главу республики

Голосование в Палате депутатов Ливана в четверг не привело к избранию нового главы республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил спикер парламента этой страны Набих Берри.

Ни один из кандидатов в президенты не смог заручиться поддержкой 65 из 128 членов парламента, чьи голоса необходимы для победы.

"За кандидата от оппозиционных фракций Мишеля Муаввада проголосовали 44 депутата, это наибольшее число законодателей, за независимого кандидата Иссама Халифу - 6", - заявил он. По словам спикера, 47 депутатов опустили в урны пустые бюллетени.

Выборы президента Ливана проводились в Палате депутатов пятый раз, первый тур состоялся 29 сентября. Как ожидается, следующее голосование в парламенте пройдет в четверг, 17 ноября.

Срок полномочий генерала Мишеля Ауна, который занимал пост главы государства на протяжении шести лет, закончился 31 октября. Он покинул дворец Баабда, оставив президентское кресло вакантным.

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