Депутат Кнессета: Мы не готовы делить Иерусалим

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Мы придерживаемся решения израильско-палестинского конфликта на основе принципа "два государства для двух народов".

Об этом Report в Тель-Авиве заявил депутат Кнессета, член партии "Еш Атид" Йоэль Развозов.

"Трудно верить в мир, но думаю, что нам надо отделиться, чтобы у каждого было свое государство", - заявил Й.Развозов, при этом добавив, что представляемая им партия не готова делить Иерусалим.

Член Кнессета также обвинил некоторые террористические организации в том, что они присваивают деньги, которые перечисляются палестинцам в рамках гуманитарной помощи: "Вместо того, чтобы строить школы, они построили туннели, военные объекты и обстреливали наши территории. Мы хотим, чтобы у них было хорошее образование, чтобы у них было нормальное соцобеспечение. Но когда это все идет против нас, когда деньги, которые вкладываются в мир, вкладываются в туннели, чтобы похищать наших граждан, обстреливать наши территории, мы вынуждены принимать определенные меры".

Й.Развозов с сожалением отметил, что сейчас не проводится никаких переговоров между израильтянами и палестинцами: "Правительство не делает ничего для этого. Мы считаем, что надо сесть за столом переговоров. Мы готовы протянуть руку".

При этом, израильский парламентарий считает, что между Израилем и арабскими странами должно быть сотрудничество, так как эти страны сталкиваются с определенными угрозами: "Я считаю, что США не смогут заставить палестинцев прийти к соглашению, только арабские страны. Поэтому нам надо с ними сесть за стол переговоров. У нас есть разные встречи, но за кулисами. Саудовская Аравия может стать стратегическим партнером в решении палестинской проблемы".