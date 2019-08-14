Демонстранты в аэропорту Гонконга извинились перед туристами

Демонстранты в международном аэропорту Гонконга, которые остаются в зале прилетов, выставили плакат с извинениями перед туристами за инциденты, которые произошли накануне, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Международный аэропорт Гонконга сегодня постепенно начал восстанавливать работу после коллапса, который спровоцировали демонстранты, оккупировавшие в течение двух дней залы вылетов и прилетов. Администрация аэропорта была вынуждена отменить сотни рейсов. Накануне ночью между полицией и протестующими произошли столкновения, полиция применила перцовый газ для разгона толпы возле аэропорта.

В среду утром администрация аэропорта получила судебное постановление, запрещающее проводить протесты и демонстрации в аэропорту за исключением специально отведенных двух зон в дальних концах зала прилетов. Сейчас в аэропорту остаются несколько десятков протестующих в одной из отведённых зон в зале прилетов. Там они выставили плакат с извинениями.

"Дорогие туристы! Мы глубоко сожалеем о том, что произошло вчера. Мы были в отчаянии и приняли не самые идеальные решения. Просим вас принять наши извинения", - говорится в сообщении на плакате.

Международный аэропорт Гонконга является одним из самых загруженных международных транспортных хабов в мире. В среднем в день он обслуживает около 800 рейсов