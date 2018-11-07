Демократы получат контроль над палатой представителей США

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Представители Демократической партии, как ожидается, выиграют промежуточные выборы в палату представителей конгресса США и «возьмут её под свой контроль».

Как передает Report, такой прогноз опубликовал телеканал Fox News.

При этом официальные результаты выборов ещё не опубликованы, а прогноз телеканала основан на расчёте предварительных итогов голосования в разных штатах.

Отмечается, что демократы могут получить контроль над палатой представителей впервые за восемь лет.

По данным телеканала, таким образом «будет нанесён серьёзный урон законодательной повестке» президента США Дональда Трампа.

Также подчёркивается, что «это даст надежду демократам», которые хотят проведения расследования против Трампа и, «возможно, даже его импичмента».