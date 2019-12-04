​Демократы не смогли доказать нарушения Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что доклад демократов по импичменту не содержит никаких доказательств неправомерных действий президента страны Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее демократы палаты представителей США опубликовали доклад по итогам расследования в рамках импичмента.

"По итогам одностороннего фиктивного процесса председатель комитета по разведке Адам Шифф и демократы не смогли представить никаких доказательств нарушений со стороны президента Трампа. Этот отчет отражает не что иное, как их разочарования", - говорится в распространенном комментарии Гришэм.