Делегацию Украины на переговорах с США вместо Ермака возглавит Рустем Умеров

Украинскую делегацию на переговорах с США возглавит Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Агентство сообщает, что в состав делегации также входит Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Изначально во Флориду должен был лететь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, но Зеленский подписал указ о его отставке

Напомним, что ранее сообщалось об обыске у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.