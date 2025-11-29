Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Делегацию Украины на переговорах с США вместо Ермака возглавит Рустем Умеров

    29 ноября, 2025
    • 14:27
    Делегацию Украины на переговорах с США вместо Ермака возглавит Рустем Умеров

    Украинскую делегацию на переговорах с США возглавит Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

    Как передает Report со ссылкой на УНИАН, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

    Агентство сообщает, что в состав делегации также входит Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

    Изначально во Флориду должен был лететь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, но Зеленский подписал указ о его отставке

    Напомним, что ранее сообщалось об обыске у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

    ABŞ ilə danışıqlarda Ukrayna nümayəndə heyətinə Rustem Umerov başçılıq edəcək
