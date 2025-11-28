Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Другие страны
    • 28 ноября, 2025
    • 14:56
    Обыск в доме Андрея Ермака завершился без уведомления о подозрении - ОБНОВЛЕНО-2

    Обыск, проведенный в доме руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, завершился без предъявления официальных подозрений кому-либо из лиц, причастных к расследуемому делу.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

    "Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) на основании постановления следственного судьи ВАКС (Высший антикоррупционный суд Украины) провели обыски у руководителя Офиса президента Украины. О подозрении ни одному лицу не сообщалось", - информируют источники.

    Отмечается, что следственные действия продолжаются.

    Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил факт проведения обыска у него дома.

    Как передает Report, об этом он сообщил в Telegram-канале.

    "Сегодня НАБУ и САП проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте – мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны – полное содействие", - отметил он.

    В правительственном квартале утром 28 ноября проводятся обыски у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

    Как передает Report, об этом сообщает "Украинская правда".

    Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале также сообщил о проведении обыска. Он отметил, что обыск проводят сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

    Андрей Ермак обыски Украина
    Yermakın evində axtarış rəsmi sənəd təqim edilmədən başa çatıb - YENİLƏNİB-2
    Searches at Yermak's office in Ukraine

