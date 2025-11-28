Обыск в доме Андрея Ермака завершился без уведомления о подозрении - ОБНОВЛЕНО-2

Обыск, проведенный в доме руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, завершился без предъявления официальных подозрений кому-либо из лиц, причастных к расследуемому делу.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) на основании постановления следственного судьи ВАКС (Высший антикоррупционный суд Украины) провели обыски у руководителя Офиса президента Украины. О подозрении ни одному лицу не сообщалось", - информируют источники.

Отмечается, что следственные действия продолжаются.

11:51

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил факт проведения обыска у него дома.

Как передает Report, об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Сегодня НАБУ и САП проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте – мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны – полное содействие", - отметил он.

10:21

В правительственном квартале утром 28 ноября проводятся обыски у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Как передает Report, об этом сообщает "Украинская правда".

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале также сообщил о проведении обыска. Он отметил, что обыск проводят сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.