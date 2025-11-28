İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Ukraynada Prezident Ofisinin rəhbərinin otağında axtarış aparılır

    Region
    • 28 noyabr, 2025
    • 10:32
    Ukraynada Prezident Ofisinin rəhbərinin otağında axtarış aparılır

    Bu gün səhər saatlarında hökumət məhəlləsində Ukrayna Prezidentinin Ofis rəhbəri Andrey Yermakın otağında axtarışlar aparılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Ukrainskaya pravda" məlumat yayıb.

    Ali Rada deputatı Yaroslav Jeleznyak da öz teleqram kanalında axtarışın aparıldığını bildirib. O qeyd edib ki, axtarışı Ukrayna Milli Antikorrupsiya Bürosunun və İxtisaslaşdırılmış Antikorrupsiya Prokurorluğunun əməkdaşları aparır.

    У главы Офиса президента Украины проводятся обыски
    Searches at Yermak's office in Ukraine

