Ukraynada Prezident Ofisinin rəhbərinin otağında axtarış aparılır
Region
- 28 noyabr, 2025
- 10:32
Bu gün səhər saatlarında hökumət məhəlləsində Ukrayna Prezidentinin Ofis rəhbəri Andrey Yermakın otağında axtarışlar aparılır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Ukrainskaya pravda" məlumat yayıb.
Ali Rada deputatı Yaroslav Jeleznyak da öz teleqram kanalında axtarışın aparıldığını bildirib. O qeyd edib ki, axtarışı Ukrayna Milli Antikorrupsiya Bürosunun və İxtisaslaşdırılmış Antikorrupsiya Prokurorluğunun əməkdaşları aparır.
Son xəbərlər
10:56
TƏBİB rəsmisi: "Mentor Klinika" layihəsinin 45 %-i regionlarda keçirilirSağlamlıq
10:54
Bu il Şəmkir Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında 9 monitorinq keçirilibSağlamlıq
10:51
Nazir: 2030-cu ilə qədər bugünkü iş yerlərinin 22 %-i struktur dəyişikliyinə məruz qalacaqSosial müdafiə
10:41
Azərbaycan Almaniyadan kahı tədarükünü bərpa edibBiznes
10:39
Ermənistan viza rejiminin liberallaşdırılması üzrə Aİ-nin ilk missiyasını qəbul edəcəkRegion
10:33
"AZINCLOUD" ilə məlumatlarını ölkə daxilində saxla!İKT
10:32
Ukraynada Prezident Ofisinin rəhbərinin otağında axtarış aparılırRegion
10:32
Azərbaycanın dövlət şirkətləri arasında qeyri-neft-qaz ixracının həcminə görə liderlər açıqlanıbMaliyyə
10:29