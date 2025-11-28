Зеленский объявил об отставке Андрея Ермака
- 28 ноября, 2025
- 19:25
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отставке руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Как передает Report со ссылкой на РБК Украины, об этомон сообщил в своем видеообращении.
"Состоится перезагрузка офиса президента Украины. Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке <...> Я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя Офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить эту институцию", - сказал он.
Напомним, что ранее сообщалось об обыске у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
