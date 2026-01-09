Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Ровшан Тагиев: За год число ДТП в стране сократилось на 12%

    Происшествия
    • 09 января, 2026
    • 15:30
    Ровшан Тагиев: За год число ДТП в стране сократилось на 12%

    В Азербайджане в 2025 году количество дорожно-транспортных происшествий сократилось с 1427 до 1252, что на 175 случаев (на 12%) меньше по сравнению с 2024 годом.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник отдела пропаганды безопасности движения Главного управления Государственной дорожной полиции, полковник-лейтенант полиции Ровшан Тагиев.

    По его словам, число погибших в результате ДТП сократилось с 764 до 689 человек, что на 75 человек (10%) меньше, чем годом ранее.

    Он добавил, что в подавляющем большинстве зарегистрированных ДТП, произошедших по вине водителей, основными факторами являются превышение скорости, нарушение правил обгона и невнимательность. "Мгновенное неверное решение приводит к серьезным и необратимым последствиям", - сказал Тагиев.

    ДТП смертельные случаи статистика дорожная полиция Ровшан Тагиев
    Ötən il Azərbaycanda 1252 avtoqəza olub, 689 nəfər ölüb

    Последние новости

    15:42

    Авиакомпания flydubai отменила 17 рейсов из Дубая в иранские города

    Другие страны
    15:30

    Ровшан Тагиев: За год число ДТП в стране сократилось на 12%

    Происшествия
    15:29

    Фуад Мамедов: Чистота азербайджанского языка — ответственность всего общества

    Внутренняя политика
    15:24

    AZAL отменил рейс Баку–Тегеран–Баку

    Инфраструктура
    15:21

    В Баку началось строительство новых автомобильных и пешеходных тоннелей

    Инфраструктура
    15:19
    Фото

    Азербайджан отправил в Армению вторую партию нефтепродуктов

    Энергетика
    15:19

    В Азербайджане арестован подозреваемый в сотрудничестве с иностранными спецслужбами

    Происшествия
    15:16

    В грантовых конкурсах для НПО сделают акцент на чистоте азербайджанского языка

    Внутренняя политика
    15:10

    В Кыргызстане задержаны семь человек по подозрению в торговле наркотиками

    В регионе
    Лента новостей