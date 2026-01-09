Ровшан Тагиев: За год число ДТП в стране сократилось на 12%

В Азербайджане в 2025 году количество дорожно-транспортных происшествий сократилось с 1427 до 1252, что на 175 случаев (на 12%) меньше по сравнению с 2024 годом.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник отдела пропаганды безопасности движения Главного управления Государственной дорожной полиции, полковник-лейтенант полиции Ровшан Тагиев.

По его словам, число погибших в результате ДТП сократилось с 764 до 689 человек, что на 75 человек (10%) меньше, чем годом ранее.

Он добавил, что в подавляющем большинстве зарегистрированных ДТП, произошедших по вине водителей, основными факторами являются превышение скорости, нарушение правил обгона и невнимательность. "Мгновенное неверное решение приводит к серьезным и необратимым последствиям", - сказал Тагиев.