Ötən il Azərbaycanda 1252 avtoqəza olub, 689 nəfər ölüb
- 09 yanvar, 2026
- 14:58
2025-ci ildə ölkə ərazisində 1252 yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Hərəkətin təhlükəsizliyinin təbliği şöbəsinin rəisi, polis polkovnik-leytenantı Rövşən Tağıyev məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, bu hadisələr nəticəsində 689 nəfər ölüb.
Qeyd edək ki, 2024-cü ildə yol-nəqliyyat hadisələrinin sayı 1427, ölənlərin sayı isə 764 nəfər olub.
