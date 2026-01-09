İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Ötən il Azərbaycanda 1252 avtoqəza olub, 689 nəfər ölüb

    Hadisə
    • 09 yanvar, 2026
    • 14:58
    Ötən il Azərbaycanda 1252 avtoqəza olub, 689 nəfər ölüb

    2025-ci ildə ölkə ərazisində 1252 yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Hərəkətin təhlükəsizliyinin təbliği şöbəsinin rəisi, polis polkovnik-leytenantı Rövşən Tağıyev məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, bu hadisələr nəticəsində 689 nəfər ölüb.

    Qeyd edək ki, 2024-cü ildə yol-nəqliyyat hadisələrinin sayı 1427, ölənlərin sayı isə 764 nəfər olub.

