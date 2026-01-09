Совет прессы расширил состав комиссии по азербайджанскому языку

Расширился состав Комиссии Совета прессы по азербайджанскому языку.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета прессы Рашад Меджид на расширенном заседании комиссии.

По его словам, хотя состав Комиссии Совета прессы по азербайджанскому языку был сформирован на прошлом заседании, в нее включены еще несколько членов:

"После первоначального списка состава Комиссии состав был снова расширен. Так, руководитель APA Holding Вюсаля Махиргызы стала председателем комиссии, а заместитель главного редактора газеты "525" Сейфеддин Гусейнли - заместителем председателя. Секретарем комиссии избран Надир Ялчин.

Также в состав комиссии включены телеведущая Наргиз Халилова, Вюсаля Мамедова и Расим Гейдаров".