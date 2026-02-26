Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев: Любой, кто будет противиться нашей воле, будет раздавлен

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Отечественная война не стала уроком для Армянского государства.

    Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

    По его словам, хотя после Победы 2020 года Азербайджан неоднократно различными путями доводил свою позицию до руководства Армении - пусть ни на кого не рассчитывает, ни на кого не полагается:

    "Военнослужащие зарубежных стран с нашего разрешения временно размещены на наших землях. Если кто-то думает, что это нас остановит от чего-то, то он ошибается. Мы неоднократно направляли армянской стороне предупреждения о том, чтобы они положили конец сепаратизму, прекратили деятельность незаконного режима хунты, а армяне, проживающие на карабахской земле, приняли гражданство Азербайджана. Мы это неоднократно заявляли. Мы через интернет даже представили программу реинтеграции, но адекватного ответа не получили. Напротив, сепаратисты и силы, стоящие за ними, наглели все больше".

    По его словам, после Победы 2020 года до антитеррористической операции 2023 года сюда неоднократно незаконно приезжали представители иностранных государств:

    "На сегодняшней церемонии я даже не хочу называть эти страны, - чтобы поддержать сепаратистов, вновь подстрекать их против нас. Им советовали не считаться с Азербайджанским государством, государственностью, им отправляли оружие, мины. Они считали, что временно размещенный здесь контингент иностранного государства сможет нас каким-то образом сдержать. Но нас ничто не могло сдержать, и продолжавшаяся всего несколько часов антитеррористическая операция наглядно показала это всему миру. Любой, кто будет противиться нашей воле, будет раздавлен".

    Лента новостей