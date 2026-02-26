İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    İlham Əliyev: Bizim iradəmizə qarşı çıxanın başı əziləcək

    Daxili siyasət
    • 26 fevral, 2026
    • 17:03
    İlham Əliyev: Bizim iradəmizə qarşı çıxanın başı əziləcək

    Prezident İlham Əliyev Vətən müharibəsinin Ermənistan dövlətinə dərs olmadığını bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Xocalı Soyqırımı Memorial Kompleksinin açılışı çərçivəsində Xocalı rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşündə deyib.

    O bildirib ki, 2020-ci ilin Zəfərindən sonra dəfələrlə müxtəlif yollarla Ermənistan rəhbərliyinə Azərbaycan öz mövqeyini çatdırıb ki, heç kimə güvənməsin, heç kimə bel bağlamasın:

    "Xarici ölkələrin hərbçiləri bizim torpağımızda bizim icazəmizlə müvəqqəti olaraq yerləşiblər. Əgər kimsə hesab edir ki, bu bizi nədənsə çəkindirəcək, səhv edir. Dəfələrlə Ermənistan tərəfinə xəbər göndərmişdik ki, separatçılığa son qoyulsun, qanunsuz xunta rejimi fəaliyyətini dayandırsın, Qarabağ torpağında yaşayan ermənilər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etsinlər. Bunu dəfələrlə bildirmişdik. Hətta internet vasitəsilə reinteqrasiya proqramını təqdim etmişik, amma biz adekvat cavab almamışıq. Əksinə, separatçılar və onların arxasında duran qüvvələr daha da azğınlaşmışdı. 2020-ci ilin Zəfərindən 2023-cü ilin antiterror əməliyyatına qədər buraya dəfələrlə xarici dövlətlərin nümayəndələri qanunsuz gəliblər".

    Prezident bugünkü mərasimdə o ölkələrin heç adlarını çəkmək istəmədiyini deyib:

    "Separatçılara ürək-dirək vermək üçün, onları bizə qarşı yenə də təhrik etmək üçün, Azərbaycan dövlətini, dövlətçiliyini saymamaq üçün tövsiyələr verilirdi, silahlar göndərilirdi, minalar göndərilirdi. Hesab edirdilər ki, xarici dövlətin burada məskunlaşan kontingenti bizi nədənsə çəkindirəcək. Bizi heç nədən çəkindirə bilməzdi və bir neçə saat ərzində davam edən antiterror əməliyyatı bunu bütün dünyaya göstərdi. Bizim iradəmizə qarşı çıxanın başı əziləcək".

    Prezident İlham Əliyev Xocalı Memorial Kompleksinin açılışı

    Son xəbərlər

    18:20

    Naxçıvan Dövlət Universitetində Xocalı soyqırımı yad edilib

    Daxili siyasət
    18:12

    İngiltərənin 6 klubu "Ayntraxt"ın müdafiəçisi Nnamdi Kollinzlə maraqlanır

    Futbol
    18:00

    Putin və Lukaşenko İttifaq Dövləti çərçivəsində yeni qərarlar qəbul ediblər

    Region
    17:54

    Cenevrədə ABŞ və Ukrayna arasında danışıqlar başlayıb

    Digər ölkələr
    17:52
    Foto
    Video

    DTX-nin əməkdaşları Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini anıblar

    Daxili siyasət
    17:52

    "AFB Bank" 5 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    17:47

    "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" 100 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    17:47
    Foto

    Haaqa şəhərinin baş kilsəsində Xocalı soyqırımı qurbanları yad edilib

    Xarici siyasət
    17:42
    Foto

    İqtisadi Şura biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi üzrə qərarlar qəbul edib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti