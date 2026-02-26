Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Ильхам Алиев: Благодаря нашим настойчивым усилиям около 20 стран официально признали Ходжалинский геноцид

    Внутренняя политика
    • 26 февраля, 2026
    • 18:28
    Ильхам Алиев: Благодаря нашим настойчивым усилиям около 20 стран официально признали Ходжалинский геноцид

    Если бы азербайджанский народ не возвысил свой правый голос, возможно, сегодня в мире не было бы правдивой информации о Ходжалинском геноциде.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

    "Это величайшая трагедия для азербайджанского народа. Чтобы донести ее до мировой общественности, представить наше правое дело мировому сообществу, активно работали как Азербайджанское государство, так и общественные организации, неправительственные организации, можно сказать, многие структуры. Здесь я хотел бы особо отметить деятельность Фонда Гейдара Алиева. Сразу после создания Фонд запустил широкомасштабное движение "Справедливость к Ходжалы!". Эта инициатива была реализована вице-президентом Фонда Лейлой Алиевой. За последние 20 лет по ее инициативе во многих странах мира были проведены многочисленные мероприятия, презентации, симпозиумы, конференции, издано много книг, брошюр, буклетов".

    Президент отметил, что Армянское государство, мировое армянство и государства, стоявшие за ними, пытались скрыть эту кровавую трагедию:

    "Армянские пропагандисты пытались даже обвинить Азербайджан в этой трагедии. Если бы мы не возвысили свой правый голос, возможно, сегодня в мире не было бы правдивой информации о Ходжалинском геноциде. Именно благодаря нашим настойчивым усилиям около 20 стран официально признали Ходжалинский геноцид, и этот процесс продолжается".

    Ходжалинский геноцид Ильхам Алиев Ходжалы Фонд Гейдара Алиева Справедливость к Ходжалы признание геноцида Международное признание
    Prezident: Haqq səsimizi ucaltmasaydıq, Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətlər dünyaya məlum olmazdı
    Ilham Aliyev: Truth about Khojaly genocide known thanks to Azerbaijan's rightful voice

    Последние новости

    19:15

    Азербайджан и Индонезия обсудили укрепление сотрудничества

    Внешняя политика
    19:13

    Эквадор повысит пошлины на импорт из Колумбии до 50%

    Другие страны
    19:08

    Ильхам Алиев: Любой, кто будет противиться нашей воле, будет раздавлен

    Внутренняя политика
    18:54

    Ильхам Алиев: Наша несгибаемая воля обеспечила восстановление территориальной целостности

    Внутренняя политика
    18:51

    Лейла Алиева встретилась с ветераном Отечественной войны

    Внутренняя политика
    18:39

    ЕС продлил санкции против Беларуси еще на год

    Другие страны
    18:38

    Ильхам Алиев: Бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, ответили перед судом

    Внутренняя политика
    18:28

    Ильхам Алиев: Благодаря нашим настойчивым усилиям около 20 стран официально признали Ходжалинский геноцид

    Внутренняя политика
    18:27

    Армения и Польша подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

    В регионе
    Лента новостей