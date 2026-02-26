Ильхам Алиев: Благодаря нашим настойчивым усилиям около 20 стран официально признали Ходжалинский геноцид

Если бы азербайджанский народ не возвысил свой правый голос, возможно, сегодня в мире не было бы правдивой информации о Ходжалинском геноциде.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

"Это величайшая трагедия для азербайджанского народа. Чтобы донести ее до мировой общественности, представить наше правое дело мировому сообществу, активно работали как Азербайджанское государство, так и общественные организации, неправительственные организации, можно сказать, многие структуры. Здесь я хотел бы особо отметить деятельность Фонда Гейдара Алиева. Сразу после создания Фонд запустил широкомасштабное движение "Справедливость к Ходжалы!". Эта инициатива была реализована вице-президентом Фонда Лейлой Алиевой. За последние 20 лет по ее инициативе во многих странах мира были проведены многочисленные мероприятия, презентации, симпозиумы, конференции, издано много книг, брошюр, буклетов".

Президент отметил, что Армянское государство, мировое армянство и государства, стоявшие за ними, пытались скрыть эту кровавую трагедию:

"Армянские пропагандисты пытались даже обвинить Азербайджан в этой трагедии. Если бы мы не возвысили свой правый голос, возможно, сегодня в мире не было бы правдивой информации о Ходжалинском геноциде. Именно благодаря нашим настойчивым усилиям около 20 стран официально признали Ходжалинский геноцид, и этот процесс продолжается".